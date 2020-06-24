 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоTelegram представил функцию видеозвонков

Telegram представил функцию видеозвонков


фото: inventure
Мессенджер Telegram представил функцию видеозвонков - она тестируется в бета-версии приложения для iOS

Об этом сообщается в канале Telegram Info.

"Для активации видеозвонков нужно зайти в дебаг-меню настроек (10 нажатий на шестерню), в самом низу включить переключатель "Experimental Feature". После этого в меню профиля появится кнопка "Видеозвонок", - говорится в сообщении.

Для совершения видеозвонков у собеседника должна быть установлена такая же бета-версия под номером 6.3 и активирована соответствующая функция видеозвонков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

больше новостей

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать