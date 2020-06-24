Telegram представил функцию видеозвонков
24 июня, 2020, 17:20
Мессенджер Telegram представил функцию видеозвонков - она тестируется в бета-версии приложения для iOS
Об этом сообщается в канале Telegram Info.
"Для активации видеозвонков нужно зайти в дебаг-меню настроек (10 нажатий на шестерню), в самом низу включить переключатель "Experimental Feature". После этого в меню профиля появится кнопка "Видеозвонок", - говорится в сообщении.
Для совершения видеозвонков у собеседника должна быть установлена такая же бета-версия под номером 6.3 и активирована соответствующая функция видеозвонков.
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