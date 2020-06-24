Суд выдал решение на основании базы данных украденной у украинцев персональной информации, - разработчик Prozorro
Об этом сообщил глава ОО "Электронная демократия" и разработчик системы госзакупок Prozorro Владимир Фльонц в Facebook.
Он поделился скриншотом решения суда, на котором указано, что следователи использовали базу данных ворованной персональной информации украинцев качестве доказательства.
Читайте также: 5 млн фото, номера, документы и пароли: в приложении "Дия" опровергли причастность к "сливу" информации
"Суд установил: С помощью сервиса проверки номеров мобильных телефонов в мессенджере Телеграмм @ ..._ baza_bot было установлено, что выше указанный номер мобильного телефона находится у пользователя" ... ", - говорится в выписке.
"Суд постановил: Ходатайство старшего следователя ... удовлетворить. Предоставить старшему следователю ... временный доступ и разрешение на проведение выемки в помещении Сумского филиала АО КБ "ПриватБанк"... и движения средств по карточным счетам", - говорится в резолютивной части .
Скриншот решения суда:
- Напомним, в ночь с 11 на 12 мая стало известно о "сливе" данных украинских пользователей: пароли, водительские права и мобильные телефоны можно было найти в Telegram-боте "UA Baza BOT". В то же время база существовала и до того, но с меньшим объемом информации.
- 12 мая в полиции отрапортовали о приостановке работы ресурса. Позже Telegram канал возобновил работу, заявив, что не справился с наплывом желающих проверить информацию
- 28 мая, в Украинском Киберальянсе отметили, что база работает и еще и предлагает акции и скидки на покупку персональных данных.
Читайте также
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
Читайте также
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-