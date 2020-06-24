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Espreso.tvОбществоСуд выдал решение на основании базы данных украденной у украинцев персональной информации, - разработчик Prozorro

Суд выдал решение на основании базы данных украденной у украинцев персональной информации, - разработчик Prozorro


фото: zmist.pl.ua
На основании информации из базы похищенных персональных данных украинцев велось следствие и принималось решение суда

Об этом сообщил глава ОО "Электронная демократия" и разработчик системы госзакупок Prozorro Владимир Фльонц в Facebook.

Он поделился скриншотом решения суда, на котором указано, что следователи использовали базу данных ворованной персональной информации украинцев качестве доказательства.

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"Суд установил: С помощью сервиса проверки номеров мобильных телефонов в мессенджере Телеграмм @ ..._ baza_bot было установлено, что выше указанный номер мобильного телефона находится у пользователя" ... ", - говорится в выписке.

"Суд постановил: Ходатайство старшего следователя ... удовлетворить. Предоставить старшему следователю ... временный доступ и разрешение на проведение выемки в помещении Сумского филиала АО КБ "ПриватБанк"... и движения средств по карточным счетам", - говорится в резолютивной части .

Скриншот решения суда:

 
  • Напомним, в ночь с 11 на 12 мая стало известно о "сливе" данных украинских пользователей: пароли, водительские права и мобильные телефоны можно было найти в Telegram-боте "UA Baza BOT". В то же время база существовала и до того, но с меньшим объемом информации.
  • 12 мая в полиции отрапортовали о приостановке работы ресурса. Позже Telegram канал возобновил работу, заявив, что не справился с наплывом желающих проверить информацию
  • 28 мая, в Украинском Киберальянсе отметили, что база работает и еще и предлагает акции и скидки на покупку персональных данных.
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