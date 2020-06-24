Стресс-тест НБУ: 9 банков имеют риски недостаточности капитала, из них 2 - государственных

24 июня, 2020, 16:09

Национальный банк провел экспресс-стресс-тест по стабильности банков, по результатам которых 7 частных и 2 государственных банка показали риски достаточности капитала

Об этом сообщила на брифинге первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает ЕспресоTV.

"Мы провели экспресс-стресс-тест и условия, которые мы заложили, были жестче нашего макроэкономического прогноза. Мы увидели, что 9 банков имеют определенные риски по соблюдению нормативов капитала", - сказала Рожкова.

Чиновница отметила, что это не означает, что эти банки несут угрозу финансовой стабильности. Два из них являются государственными и государство гарантирует их платежеспособность. Остальные 7 банков, по словам Рожковой, занимают в банковском секторе менее 5%, поэтому НБУ не ожидает каких-то потрясений.

Рожкова также призвала все банки реально оценивать свои активы, признавать убытки и вовремя формировать резервы, а также временно не выплачивать дивиденды акционерам, чтобы иметь достаточный буфер для поглощения возможных убытков.

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