Сплошные вырубки в Карпатах надо запретить, - эколог о наводнениях в Западной Украине

24 июня, 2020, 20:52

Эколог Владимир Борейко заявил, что в Западной Украине за 10 лет было вырублено около 10% лесов, что означает массовую вырубку деревьев в горах

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Эта проблема началась где-то с 30-х годов прошлого столетия, когда в Карпатах начали массово рубить лес.

Эти наводнения были около 20 лет, затем 15 лет, 10 лет и сейчас практически в каждом третьем лесу мы видим или во Львовской, или Закарпатской, или Ивано-Франковской, или Черновицкой областях проходит такая ситуация. По нашим данным, а мы их взяли благодаря американской системе снимков сделанных из космоса, в этих областях за 10 лет было срублено сплошными рубками около 10% лесов ", - сообщил Борейко.

Эколог привел пример, что в европейских странах, имеющих горы, рубится где-то 2-3%.

"То есть, у нас идет массовое уничтожение лесов и виновато это Гослесагентство Украины. Когда нам говорят, что мы рубим, но высаживаем леса, это все равно, что спать с резиновой женщиной. Это совсем другое. Во-первых, леса вырастут через 100 лет . Затем они уже не такие, они же не естественные. Они уже не работают, природные буковые леса, именно сейчас в Карпатах ", - отметил Борейко.

Эколог отметил, что нужно брать европейский опыт и просто запрещать хотя бы сплошные рубки.

"Сплошные рубки в Карпатах должны быть полностью запрещены. К сожалению, Гослесагентство не хочет этим заниматься, потому что оно зарабатывает деньги", - добавил Борейко.

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