Сплошные вырубки в Карпатах надо запретить, - эколог о наводнениях в Западной Украине
Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Эта проблема началась где-то с 30-х годов прошлого столетия, когда в Карпатах начали массово рубить лес.
Эти наводнения были около 20 лет, затем 15 лет, 10 лет и сейчас практически в каждом третьем лесу мы видим или во Львовской, или Закарпатской, или Ивано-Франковской, или Черновицкой областях проходит такая ситуация. По нашим данным, а мы их взяли благодаря американской системе снимков сделанных из космоса, в этих областях за 10 лет было срублено сплошными рубками около 10% лесов ", - сообщил Борейко.
Эколог привел пример, что в европейских странах, имеющих горы, рубится где-то 2-3%.
"То есть, у нас идет массовое уничтожение лесов и виновато это Гослесагентство Украины. Когда нам говорят, что мы рубим, но высаживаем леса, это все равно, что спать с резиновой женщиной. Это совсем другое. Во-первых, леса вырастут через 100 лет . Затем они уже не такие, они же не естественные. Они уже не работают, природные буковые леса, именно сейчас в Карпатах ", - отметил Борейко.
Эколог отметил, что нужно брать европейский опыт и просто запрещать хотя бы сплошные рубки.
"Сплошные рубки в Карпатах должны быть полностью запрещены. К сожалению, Гослесагентство не хочет этим заниматься, потому что оно зарабатывает деньги", - добавил Борейко.
- Напомним, в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, поэтому все средства МВД направлены для борьбу со стихией в регионе.
- На Закарпатье в результате непогоды подтопленными оказались более 50 населенных пунктов , для эвакуации людей привлекли более сотни сотрудников полиции и спасательных служб.
- Из-за непогоды в Ивано-Франковской области умерло три человека , подтоплено 4596 жилых домов в 165 населенных пунктах.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетел в Ивано-Франковскуюю область из-за паводков , чтобы скоординировать работы по преодолению последствий.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время направит крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от наводнения районы.
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