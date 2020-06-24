Союз предпринимателей предлагает снизить налоговое давление на бизнес

24 июня, 2020, 11:16

Рабочая группа Союза украинских предпринимателей (СУП) предлагает внести изменения в закон №466, что позволит снизить Налоговое давление на бизнес

В частности, они планируют отложить представление отчетности по контролируемым иностранным компаниям (КИК) и уменьшить штрафы за нарушение сроков регистрации налоговых накладных. Об этом Екатерина Глазкова, исполнительная директор СУП, сообщила Еспресо.TV .

Она говорит о совместной работе с другими бизнес-ассоциациями, Офисом Президента, финансовым комитетом Совета и Минфином, которые работают над изменениями, чтобы смягчить и, где возможно, убрать обременительные для бизнеса нормы закона № 466.

В Союзе ожидают, что будут приняты такие изменения в закон:

Отсрочат введение норм о контролируемых иностранные компании (КИК) на 2022, а первый отчет нужно будет подать в 2024 году - по 2022-2023 годы. Необходимость доказывать деловую цель соглашения оставят только при работе с нерезидентами (за трансфертное ценообразование) с 2021 года. А с 2022 правило деловой цели будут применять при работе с низконалоговыми зонами (оффшорами). На 2021 перенесут установления постоянного представительства нерезидента. Бизнес-сообщество сможет наладить свои бизнес-процессы, чтобы избежать споров с налоговым органом о месте осуществления деятельности. Увеличение до 7 лет срока для доначисления обязательств в случае проверки операции останутся действительными только для правил трансфертного ценообразования. Штрафы за нарушение сроков регистрации налоговых накладных уменьшат до 1,7 тыс. Грн. Отменят право контрольных органов опрашивать сотрудников, поскольку аналогичную функцию уже имеет Гоструда. Начисление амортизации на основные средства будут останавливаться только в связи с их консервацией. Действующая редакция предусматривает остановку также при осуществлении модернизации или реконструкции, достройки, (дооборудование), что дает право налоговой оценивать, используются основные средства или нет. Авансовый платеж по конструктивным дивидендами не будет облагаться налогом на прибыль. Изменят норму о возможности требовать контролирующими органами "другие документы и информацию, необходимую для установления соответствия условий контролируемой операции принципа" вытянутой руки ".

"Общие поправки к закону уже наработаны. Планируется, что изменения будут внесены на рассмотрение парламента в виде депутатского законопроекту и проголосованы до конца июня", - отметила Глазкова.