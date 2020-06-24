Союз предпринимателей предлагает снизить налоговое давление на бизнес
В частности, они планируют отложить представление отчетности по контролируемым иностранным компаниям (КИК) и уменьшить штрафы за нарушение сроков регистрации налоговых накладных. Об этом Екатерина Глазкова, исполнительная директор СУП, сообщила Еспресо.TV .
Она говорит о совместной работе с другими бизнес-ассоциациями, Офисом Президента, финансовым комитетом Совета и Минфином, которые работают над изменениями, чтобы смягчить и, где возможно, убрать обременительные для бизнеса нормы закона № 466.
В Союзе ожидают, что будут приняты такие изменения в закон:
- Отсрочат введение норм о контролируемых иностранные компании (КИК) на 2022, а первый отчет нужно будет подать в 2024 году - по 2022-2023 годы.
- Необходимость доказывать деловую цель соглашения оставят только при работе с нерезидентами (за трансфертное ценообразование) с 2021 года. А с 2022 правило деловой цели будут применять при работе с низконалоговыми зонами (оффшорами).
- На 2021 перенесут установления постоянного представительства нерезидента. Бизнес-сообщество сможет наладить свои бизнес-процессы, чтобы избежать споров с налоговым органом о месте осуществления деятельности.
- Увеличение до 7 лет срока для доначисления обязательств в случае проверки операции останутся действительными только для правил трансфертного ценообразования.
- Штрафы за нарушение сроков регистрации налоговых накладных уменьшат до 1,7 тыс. Грн.
- Отменят право контрольных органов опрашивать сотрудников, поскольку аналогичную функцию уже имеет Гоструда.
- Начисление амортизации на основные средства будут останавливаться только в связи с их консервацией. Действующая редакция предусматривает остановку также при осуществлении модернизации или реконструкции, достройки, (дооборудование), что дает право налоговой оценивать, используются основные средства или нет.
- Авансовый платеж по конструктивным дивидендами не будет облагаться налогом на прибыль.
- Изменят норму о возможности требовать контролирующими органами "другие документы и информацию, необходимую для установления соответствия условий контролируемой операции принципа" вытянутой руки ".
"Общие поправки к закону уже наработаны. Планируется, что изменения будут внесены на рассмотрение парламента в виде депутатского законопроекту и проголосованы до конца июня", - отметила Глазкова.
- Верховная Рада приняла проект изменений в Налоговый кодекс №1210 в январе текущего года. Нардеп от фракции "ЕС", член налогового комитета Рады Нина Южанина осудила этот законопроект.
- "Налоговый закон - это не эскимо, чтобы всем нравиться. Любые налоговые нововведения всегда воспринимаются бизнесом в штыки и это нормально", - сказал нардеп от "Слуги народа", глава налогового комитета ВРУ Данил Гетманцев в интервью " Экономической правде " .
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