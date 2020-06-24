Сообщения, которые исчезают: Viber представил новую функцию

24 июня, 2020, 18:53

Мессенджер Viber представил новую функцию, где можно установить период, в течение которого сообщение будет видно в чате

Об этом говорится в блоге компании.

Viber представил новую функцию - сообщения, которые исчезают в обычных чатах, но удалил возможность создавать новые секретные чаты.

"Чтобы установить период, в течение которого сообщение будет видно в чате, пользователь должен нажать на иконку с часами. После этого он сможет выбрать период: 10 секунд, 30 секунд, 1 минута, 1 час. Когда это время закончится, сообщение исчезнет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщения, которые исчезают, будут обозначены: внизу появится таймер.

"Это удобно, например, для передачи чувствительной информации, вроде номера кредитной карты. Если с другой стороны попытаются сделать скриншот такого сообщения пользователь получит сообщение об этом", - добавили в Viber.

Для того, чтобы пользоваться новой функцией, нужно обновить приложение.

Напомним, мессенджер Telegram представил функцию видеозвонков - она тестируется в бета-версии приложения для iOS.

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