Сообщения, которые исчезают: Viber представил новую функцию
Об этом говорится в блоге компании.
Viber представил новую функцию - сообщения, которые исчезают в обычных чатах, но удалил возможность создавать новые секретные чаты.
"Чтобы установить период, в течение которого сообщение будет видно в чате, пользователь должен нажать на иконку с часами. После этого он сможет выбрать период: 10 секунд, 30 секунд, 1 минута, 1 час. Когда это время закончится, сообщение исчезнет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщения, которые исчезают, будут обозначены: внизу появится таймер.
"Это удобно, например, для передачи чувствительной информации, вроде номера кредитной карты. Если с другой стороны попытаются сделать скриншот такого сообщения пользователь получит сообщение об этом", - добавили в Viber.
Для того, чтобы пользоваться новой функцией, нужно обновить приложение.
- Напомним, мессенджер Telegram представил функцию видеозвонков - она тестируется в бета-версии приложения для iOS.
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