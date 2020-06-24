Семьям умерших от коронавируса медикам выплатят по 1,5 млн грн, - Фонд соцстрахования

24 июня, 2020, 14:27

Родственники медиков, умерших вследствие выполнения профессиональных обязанностей во время борьбы с эпидемией коронавируса, а также медики, получившие инвалидность из-за заражения COVID-19, смогут получить единовременную помощь

Об этом сообщает пресс служба Фонда социального страхования Украины.

"В случае смерти медицинского работника от COVID-19 вследствие выполнения профессиональных обязанностей, в соответствии с решением правительства за средства государственного бюджета, ФССУ осуществит выплату единовременного пособия в 750-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, составляет 1,576 млн грн ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут пропорционально распределены между членами семьи, родителями и иждивенцами.

Для получения единовременного пособия родственники и иждивенцы умершего должны подать заявление в рабочий орган ФССУ по месту жительства медика на момент смерти. В заявлении необходимо указать собственные персональные данные, информацию о всех членов семьи, иждивенцев и родителей умершего, о которых известно заявителю, а также личный счет в банке, на который необходимо осуществить выплаты.

К заявлению прилагаются копии документов: паспорта, идентификационного кода заявителя, а также документов, свидетельство о браке (в случае выплаты помощи мужу / жене медика), свидетельство о рождении медика (в случае выплаты помощи родителям). Также прилагается экземпляр акта расследования профессионального заболевания медицинского работника.

Кроме того, помощь будет предоставляться медицинским работникам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года после заболевания COVID-19 в результате выполнения профессиональных обязанностей. В таком случае медик должен подать заявление в рабочий орган ФССУ по месту жительства. В зависимости от установленной группы инвалидности выплаты составят от 630,6 тыс. грн (ИИИ группа инвалидности) до 735,7 тыс. грн (II группа) и 840,8 тыс. грн (I группа).

В Фонде отметили. что выплата единовременного пособия осуществляется ФССУ за средства государственного бюджета в течение месяца с момента принятия заявления.

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