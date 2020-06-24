СБУ возбудила дело против бывшего руководства ГП "Антонов", - Укроборонпром

24 июня, 2020, 14:52

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении бывшего руководства ГП "Антонов" за нарушения порядка предоставления международных товаров, подлежащих государственному контролю

Об этом сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром".

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по результатам материалов проверки действий бывшего руководства ГП" Антонов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

В ведомстве напомнили, что в мае этого года ГК "Укроборонпром" по поручению премьер-министра Украины по данным Службы безопасности Украины, осуществил проверку отдельных эпизодов деятельности руководства ГП "Антонов".

По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства предприятия, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП "Антонов".

9 июня концерн "Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца.

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