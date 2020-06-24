СБУ разоблачила сеть конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 400 млн грн

24 июня, 2020, 15:10

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, конвертцентр действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса.

Отмечается, что правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников сделки. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, данные о клиентах и другие доказательства противоправной деятельности.

В СБУ отметили, что сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета "конверта". Кроме того, проверяется информация о возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР".

Начато производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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