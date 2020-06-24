С результатами теста на COVID-19: в Черногории назвали условия въезда для украинцев

24 июня, 2020, 21:12

От 22 июня украинцы, которые планируют посетить Черногорию, могут въезжать на территорию страны при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19

Об этом сообщил посол Украины в Черногории Михаил Шматов в Facebook.

"Начиная с 22 июня, украинские граждане могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19", - написал посол.

Правительство Черногории ввело требования для тестов на коронавирус:

- это должен быть именно ПЦР тест, экспресс тест не подходит;

- тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора крови, а не получения результатов);

- тест должен быть распечатан и переведен на черногорский или английский язык;

- тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189, ISO / IEC 17025

"Конкретный перечень украинских лабораторий отсутствует, поэтому спрашивайте лабораторию, где собираетесь делать тест на наличие указанной аккредитации. Этот тест может быть сделан не только на территории Украины, но и в любой другой стране", - отметил Шматов.

Относительно минимального возраста, с которого надо делать такой тест - информация в настоящее время отсутствует, в посольстве ожидают соответствующие разъяснения Института общественного здоровья Черногории.

Представительство также советует воздержаться от автомобильных поездок в Черногорию и использовать прямые перелеты, или с минимально коротким временем для пересадки.

При этом посол отметил, что Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Румыния формально до сих пор запрещают транзит по своей территории и даже при наличии всех подтверждающих документов, каждая из этих стран может запретить транзитный проезд в Черногорию.

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