С КНР в Киев прибыл крупнейший гумгруз для противодействия распространению COVID-19, - Кабмин

Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

"Утром 24 июня в Киев из Пекина прибыл самолет Вооруженных Сил Украины по гуманитарным грузам, предоставленным китайскими партнерами и друзьями. В Киев прибыли более 1 млн защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявление COVID-19, дезинфектанты и антисептики. Кроме того, доставлены в Украину 10 аппаратов искусственной вентиляции легких ", - говорится в сообщении.

К формированию груза в Китае присоединились 39 государственных и частных организаций, министерств, ведомств, региональных правительств, высших учебных заведений, компании, члены Китайской торговой Ассоциации, китайская диаспора в Украине и тому подобное.

По рекомендациям доноров, Министерство здравоохранения адресно распределит груз среди органов местной власти, государственных больниц Киева и регионов, ряда областных и городских госадминистраций, университетов, организаций, в частности Общества Красного Креста, ТПП, Союза журналистов и тому подобное.

В Кабмине отметили, что КНР уже оказывала гуманитарную помощь Украине для противодействия COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .