Рожкова: "До конца года ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины ставки по кредитам"

24 июня, 2020, 14:59

Нацбанк до конца года ожидает увидеть самые низкие в истории Украины ставки по кредитам при условии сохранения макроэкономической стабильности и обеспечения и усиления прав кредиторов

Об этом сообщила на брифинге первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает ЕспресоTV .

"Если сохранится макроэкономическая стабильность, а права кредиторов будут обеспечены и усилены, то к концу года ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам", - сказала Рожкова.

Чиновница отметила, что это стало возможным благодаря замедлению инфляции, стабильности на валютном рынке и стабильной работе банковского сектора.

"Впервые Украина входит в зону однозначных процентных ставок. Это очень положительный момент, после снижения нашей учетной ставки мы можем видеть, как большинство банков снижает ставки по депозитам и уже есть одноцифрови ставки по депозитам. Конечно, это в перспективе приведет к снижению стоимости кредитных ресурсов ", - отметила Рожкова.

В то же время первая заместитель председателя НБУ отметила, что пока регулятор обеспокоен быстрыми темпами роста необеспеченного потребительского кредитования. По ее словам, Нацбанк ожидает, что более 10% необеспеченных кредитов могут стать неработающими вследствие кризиса.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует снизить ставку по ипотеке до 5-7%.

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