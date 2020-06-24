Рожкова: "До конца года ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины ставки по кредитам"
Об этом сообщила на брифинге первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает ЕспресоTV .
"Если сохранится макроэкономическая стабильность, а права кредиторов будут обеспечены и усилены, то к концу года ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам", - сказала Рожкова.
Чиновница отметила, что это стало возможным благодаря замедлению инфляции, стабильности на валютном рынке и стабильной работе банковского сектора.
"Впервые Украина входит в зону однозначных процентных ставок. Это очень положительный момент, после снижения нашей учетной ставки мы можем видеть, как большинство банков снижает ставки по депозитам и уже есть одноцифрови ставки по депозитам. Конечно, это в перспективе приведет к снижению стоимости кредитных ресурсов ", - отметила Рожкова.
В то же время первая заместитель председателя НБУ отметила, что пока регулятор обеспокоен быстрыми темпами роста необеспеченного потребительского кредитования. По ее словам, Нацбанк ожидает, что более 10% необеспеченных кредитов могут стать неработающими вследствие кризиса.
- Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует снизить ставку по ипотеке до 5-7%.
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