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Espreso.tvОбществоРеспубликанцы в Конгрессе критикуют Трампа за планы вывода военных США из Германии

Республиканцы в Конгрессе критикуют Трампа за планы вывода военных США из Германии


фото: reuters
В США представители Республиканской партии из Комитета по иностранным делам Палаты представителей выразили свою обеспокоенность намерения президента Дональда Трампа вывести часть американских войск из Германии

Конгрессмены опубликовали письмо Трампу, в котором назвали американские войска в Германии "наконечником стрелы НАТО, направленным на предотвращение российской агрессии", сообщает DW .

Авторы письма напоминают, что во времена президентства Барака Обамы из Германии были выведены тысячи американских солдат, а через два года Россия аннексировала Крым.

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США в этих условиях не могут позволить себе зародить сомнения в возможности НАТО сдержать Россию, подчеркивают авторы письма.

Кроме того, присутствие войск в Германии служит стратегическим интересам США на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии и позволяет бороться с терроризмом.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что численность американских военных в Германии будет сокращена до 25 000.

Сейчас на территории Германии находится около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их количество составляет около 35 000, но может изменяться в связи с проведением военных маневров.

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