Реконструкция газохранилищ: Нацкомиссия утвердила план с финансированием почти 13,5 млрд грн
Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Согласно принятого на заседании комиссии 24 июня постановления, утвержден план развития газохранилищ "Укртрансгаза" на 2020-2029 год с общим финансированием в 13,45 млрд грн.
Отмечается, что основными направлениями развития на 2020 год является реконструкция подземных газохранилищ, капитальный ремонт и реконструкция дожимных компрессорных станций, а также проектно-изобретатель работы. В рамках плана развития на этот год предусмотрена закупка техники и устройств, а также работы по объектам ПХГ.
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- "Укртрансгаз", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных газохранилищ в Украине.
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