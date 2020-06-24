Реконструкция газохранилищ: Нацкомиссия утвердила план с финансированием почти 13,5 млрд грн

24 июня, 2020, 16:34

НКРЭКУ утвердила план развития подземных газохранилищ до 2029 года с финансированием в 13,45 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно принятого на заседании комиссии 24 июня постановления, утвержден план развития газохранилищ "Укртрансгаза" на 2020-2029 год с общим финансированием в 13,45 млрд грн.

Отмечается, что основными направлениями развития на 2020 год является реконструкция подземных газохранилищ, капитальный ремонт и реконструкция дожимных компрессорных станций, а также проектно-изобретатель работы. В рамках плана развития на этот год предусмотрена закупка техники и устройств, а также работы по объектам ПХГ.

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"Укртрансгаз", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных газохранилищ в Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3204102