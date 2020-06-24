Разумков заявил, что вряд ли Конституцию в части децентрализации изменят к местным выборам

24 июня, 2020, 13:32

Изменения в Конституцию в части децентрализации вряд ли примут к местным выборам

Об этом заявил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "UA: Украинский радио" .

Журналистка напомнила, что изменения планировали принять до местных выборов в октябре, но Зеленский отозвал законопроект.

"Другого законопроекта не поступало в Раду. Трудно ответить на этот вопрос, потому что времени мало. Успеть его рассмотреть на этой сессии, мне кажется, будет уже невозможно. Маловероятно, что такой закон до выборов будет принят", - заявил Разумков.