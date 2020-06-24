 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазумков заявил, что вряд ли Конституцию в части децентрализации изменят к местным выборам

Разумков заявил, что вряд ли Конституцию в части децентрализации изменят к местным выборам


фото: rada.gov.ua
Изменения в Конституцию в части децентрализации вряд ли примут к местным выборам

Об этом заявил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "UA: Украинский радио" .

Журналистка напомнила, что изменения планировали принять до местных выборов в октябре, но Зеленский отозвал законопроект.

"Другого законопроекта не поступало в Раду. Трудно ответить на этот вопрос, потому что времени мало. Успеть его рассмотреть на этой сессии, мне кажется, будет уже невозможно. Маловероятно, что такой закон до выборов будет принят", - заявил Разумков.

  • 7 мая Ассоциация объединенных территориальных общин обратилась к президенту и премьер-министру и просит встать на защиту 127 ОТГ.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

больше новостей

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать