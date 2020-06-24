"Вест Хэм" Ярмоленко проиграл "Тоттенхэму" в чемпионате Англии по футболу
24 июня, 2020, 12:17
В 31-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" проиграл "Тоттенхэму" со счетом 2: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 64-й минуте полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек забил мяч в свои ворота. На 82-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество "Тоттенхэма".
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко на поле не появился.
Чемпионат Англии
31 тур
23 июня
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 2: 0
Голы: Соучек, 64 (авт.), Кейн, 82
- 10 июня футбольный агент Сергей Серебренников назвал информацию о переходе украинца Андрея Ярмоленко с "Вест Хэма" в "Фенербахче" выдумкой турецкой прессы.
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