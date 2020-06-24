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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" Ярмоленко проиграл "Тоттенхэму" в чемпионате Англии по футболу

"Вест Хэм" Ярмоленко проиграл "Тоттенхэму" в чемпионате Англии по футболу


фото: Getty Images
В 31-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" проиграл "Тоттенхэму" со счетом 2: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 64-й минуте полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек забил мяч в свои ворота. На 82-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество "Тоттенхэма".

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко на поле не появился.

Чемпионат Англии

31 тур

23 июня

"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 2: 0

Голы: Соучек, 64 (авт.), Кейн, 82

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