"Никто из оккупантов не убежал": в ВСУ показали видео уничтожения минометной позиции россиян, которые бомбили мирных жителей и Объединенные силы

24 июня, 2020, 14:49

Украинские защитники уничтожили позиции террористов на временно оккупированной территории Донбасса

Видео уничтожения опубликовала боевая группа К-2 54 ОМБр ВСУ.

Воины рассказали, что на эти позиции поставлял боеприпасы "Урал", которого также недавно удалось уничтожить.

"В один из солнечных утра враг начал бить по нашим позициям и по мирному населению, в связи с чем было принято решение об уничтожении врага и огневых средств. И к работе приступили разведчики. С помощью средств разведки было установлено точное местонахождение врага и его огневых средств и полетела "ответочка", - рассказали бойцы.

Они отметили, что никто из оккупантов не убежал.