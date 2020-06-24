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Espreso.tvОбщество"Никто из оккупантов не убежал": в ВСУ показали видео уничтожения минометной позиции россиян, которые бомбили мирных жителей и Объединенные силы

"Никто из оккупантов не убежал": в ВСУ показали видео уничтожения минометной позиции россиян, которые бомбили мирных жителей и Объединенные силы


фото: fb
Украинские защитники уничтожили позиции террористов на временно оккупированной территории Донбасса

Видео уничтожения опубликовала боевая группа К-2 54 ОМБр ВСУ.

Воины рассказали, что на эти позиции поставлял боеприпасы "Урал", которого также недавно удалось уничтожить.

"В один из солнечных утра враг начал бить по нашим позициям и по мирному населению, в связи с чем было принято решение об уничтожении врага и огневых средств. И к работе приступили разведчики. С помощью средств разведки было установлено точное местонахождение врага и его огневых средств и полетела "ответочка", - рассказали бойцы.

Они отметили, что никто из оккупантов не убежал.

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