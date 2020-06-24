"Европейская Солидарность" требует от руководства парламента реакции на недопустимый сексизм руководителей фракции "Слуга народа"

24 июня, 2020, 11:36

"ЕС" направила обращение к руководству Рады и регламентного комитета с требованием рассмотреть на профильном комитете и немедленно предоставить публичную оценку сексистским высказываниям руководства фракции "Слуга народа", которые унижают украинских женщин и имеют признаки дискриминации по полу

Призываем голову Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который является членом партии "Слуга народа", публично осудить заявления, недопустимы в цивилизованных парламентах. Также ожидаем публичной реакции МФО «Равные возможности», которое последовательно борется с гендерными стереотипами и сексизмом, говорится на сайте партии.

Также "Европейская Солидарность" направила официальные обращения в Офис президента с требованием предоставить полную информацию о графике Зеленского. Вызывает серьезное беспокойство фактическое самоустранение президента от внешней политике и безопасности, серьезных внутренних проблем, отсутствие какой-либо реакции на наводнение в Западной Украине, гибель людей от взрыва в многоэтажке в Киеве, увеличение обстрелов и ухудшение ситуации на Донбассе.

Требуем предоставить полную информацию, есть ли за последние недели в графике президента встречи с военным руководством страны, международные телефонные переговоры и контакты, и сколько времени в его графике занимают социальные сети, присутствие в чатах и социальных группах. Также просим разъяснения, каким образом угрозы в чатах различным социальным или профессиональным группам коррелируют со статусом президента и его конституционными обязанностями.

Также "Европейская Солидарность" обратилась с запросом в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать разъяснения, могут ли телеканалы транслировать высказывания президента со словом "засранцы", не является ли это нарушением этики и морали, и не приведет ли это к подрыву общественной морали, не может ли это трактоваться как разжигание ненависти и вражды.

В контексте недавних решений Нацсовета по внеплановой проверке одного из телеканалов за слово "ср ... ка", просим предоставить информацию, проведен мониторинг украинских телеканалов по использованию высказываний президента со словом "засранцы" и будут ли предназначены внеплановые проверки всех медиа, которые это протранслировали.