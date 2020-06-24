 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" требует от руководства парламента реакции на недопустимый сексизм руководителей фракции "Слуга народа"

"Европейская Солидарность" требует от руководства парламента реакции на недопустимый сексизм руководителей фракции "Слуга народа"

"ЕС" направила обращение к руководству Рады и регламентного комитета с требованием рассмотреть на профильном комитете и немедленно предоставить публичную оценку сексистским высказываниям руководства фракции "Слуга народа", которые унижают украинских женщин и имеют признаки дискриминации по полу

Призываем голову Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который является членом партии "Слуга народа", публично осудить заявления, недопустимы в цивилизованных парламентах. Также ожидаем публичной реакции МФО «Равные возможности», которое последовательно борется с гендерными стереотипами и сексизмом, говорится на сайте партии.

Также "Европейская Солидарность" направила официальные обращения в Офис президента с требованием предоставить полную информацию о графике Зеленского. Вызывает серьезное беспокойство фактическое самоустранение президента от внешней политике и безопасности, серьезных внутренних проблем, отсутствие какой-либо реакции на наводнение в Западной Украине, гибель людей от взрыва в многоэтажке в Киеве, увеличение обстрелов и ухудшение ситуации на Донбассе.

Требуем предоставить полную информацию, есть ли за последние недели в графике президента встречи с военным руководством страны, международные телефонные переговоры и контакты, и сколько времени в его графике занимают социальные сети, присутствие в чатах и социальных группах. Также просим разъяснения, каким образом угрозы в чатах различным социальным или профессиональным группам коррелируют со статусом президента и его конституционными обязанностями.

Также "Европейская Солидарность" обратилась с запросом в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать разъяснения, могут ли телеканалы транслировать высказывания президента со словом "засранцы", не является ли это нарушением этики и морали, и не приведет ли это к подрыву общественной морали, не может ли это трактоваться как разжигание ненависти и вражды.

В контексте недавних решений Нацсовета по внеплановой проверке одного из телеканалов за слово "ср ... ка", просим предоставить информацию, проведен мониторинг украинских телеканалов по использованию высказываний президента со словом "засранцы" и будут ли предназначены внеплановые проверки всех медиа, которые это протранслировали.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

больше новостей

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать