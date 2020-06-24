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Espreso.tvОбществоПрокуратура: море возле затонувшего судна Delfi не загрязнено нефтепродуктами

Прокуратура: море возле затонувшего судна Delfi не загрязнено нефтепродуктами

Причины загрязнения нефтепродуктами морской воды изучают специалисты Госэкоинспекции, профильного департамента горсовета, представители АМПУ, прокуроры и следственно-оперативная группа полиции Приморского района города

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

"23 июня СМИ распространили информацию о дальнейшем загрязнении морской воды нефтепродуктами с затонувшего танкера Delfi, что распространилось на акваторию соседних пляжей. Для проверки информации на место аварийного нахождения судна выехали прокуроры, следственно-оперативная группа и представители Одесского филиала ГП" Администрация морских портов Украины " , Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета и Государственной экологической инспекции в Одесской области ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре места происшествия "повреждение защитных бонов и факта возможного выброса нефтепродуктов из затонувшего танкера" Delfi "не установлено, в частности, визуальных следов загрязняющих веществ на побережье не обнаружено, вода в прибрежной акватории чистая".

Также в прокуратуре сообщают, что с помощью квадрокоптера установлено наличие затемнения воды является шлейфом естественного происхождения. По их данным, предварительные результаты забора воды свидетельствуют, что наличие нефтепродуктов не обнаружено.

  • 23 июня пресс-служба Государственной экологической инспекции в области сообщила , что на поверхности воды у одесского пляжа "Дельфин" появились маслянистые пятна, подтверждающие новая утечка нефтепродуктов с полузатопленного танкера Delfi
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