Прокуратура: море возле затонувшего судна Delfi не загрязнено нефтепродуктами

24 июня, 2020, 10:47

Причины загрязнения нефтепродуктами морской воды изучают специалисты Госэкоинспекции, профильного департамента горсовета, представители АМПУ, прокуроры и следственно-оперативная группа полиции Приморского района города

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

"23 июня СМИ распространили информацию о дальнейшем загрязнении морской воды нефтепродуктами с затонувшего танкера Delfi, что распространилось на акваторию соседних пляжей. Для проверки информации на место аварийного нахождения судна выехали прокуроры, следственно-оперативная группа и представители Одесского филиала ГП" Администрация морских портов Украины " , Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета и Государственной экологической инспекции в Одесской области ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре места происшествия "повреждение защитных бонов и факта возможного выброса нефтепродуктов из затонувшего танкера" Delfi "не установлено, в частности, визуальных следов загрязняющих веществ на побережье не обнаружено, вода в прибрежной акватории чистая".

Также в прокуратуре сообщают, что с помощью квадрокоптера установлено наличие затемнения воды является шлейфом естественного происхождения. По их данным, предварительные результаты забора воды свидетельствуют, что наличие нефтепродуктов не обнаружено.