Президента Косово обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности

24 июня, 2020, 18:45

Действующий президент Республики Косово Хашим Тачи обвиняется в военных преступлениях

Обвинительный акт против Тачи подал спецпрокурор Международного суда по преступлениям в Косово, сообщает Euronews .

Кроме Тачи в совершении военных преступлений и преступлений против человечества обвиняются еще 9 человек. Их подозревают в убийствах, пытках, преследованиях и похищениях людей.

"В обвинительном акте утверждается, что они несут ответственность за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп", - отметили в прокуратуре.

Обвинительное заключение представляется как "результат длительного расследования, которое может довести озвученные обвинения вне всякого сомнения".

Президент Косово Хашим Тачи руководил антисербскими силами во время войны в Косово в конце 1990-х годов.

Меньше года назад премьер-министр Косово Рамуш Харадинай подал в отставку после того, как тот же суд вызвал его по подозрению в преступлениях против человечества.

Военные преступления в Косово расследовались Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. В 2017 году Суд прекратил свое существование, а вместо него создали специальный международный суд по преступлениям в Косово.