Непогода в западных областях может повлиять на доставку пенсий, - Смелянский

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, во Львовской области", - написал Смелянский.

Отметим, в части западных областей Украины уже несколько дней наблюдаются масштабные наводнения из-за повышения уровня рек. Жертвами стихии уже стали три человека.