Непогода в западных областях может повлиять на доставку пенсий, - Смелянский
24 июня, 2020, 21:24
В связи с паводками в западных областях Украины возможны задержки с доставкой пенсий
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
"Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, во Львовской области", - написал Смелянский.
Отметим, в части западных областей Украины уже несколько дней наблюдаются масштабные наводнения из-за повышения уровня рек. Жертвами стихии уже стали три человека.
- Напомним, в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, поэтому все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
- На Закарпатье в результате непогоды подтопленными оказались более 50 населенных пунктов, для эвакуации людей привлекли более сотни сотрудников полиции и спасательных служб.
- Из-за непогоды в Ивано-Франковской области умерло три человека, подтоплено 4596 жилых домов в 165 населенных пунктах.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетел в Ивано-Франковскую область из-за паводков, чтобы скоординировать работы по преодолению последствий.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время направит крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от наводнения районы.
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