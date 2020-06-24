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Espreso.tvОбществоНепогода в западных областях может повлиять на доставку пенсий, - Смелянский

Непогода в западных областях может повлиять на доставку пенсий, - Смелянский

В связи с паводками в западных областях Украины возможны задержки с доставкой пенсий

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, во Львовской области", - написал Смелянский.

Отметим, в части западных областей Украины уже несколько дней наблюдаются масштабные наводнения из-за повышения уровня рек. Жертвами стихии уже стали три человека.

 

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