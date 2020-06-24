НБУ: США высоко оценили успехи в предотвращении дестабилизации финансовой системы

24 июня, 2020, 15:26

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с правлением НБУ высоко оценила усилия регулятора в предотвращении дестабилизации финансовой системы из-за пандемии

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

"Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин высоко оценили работу Национального банка за успехи в предотвращении дестабилизации финансовой системы из-за пандемии коронавируса. Она также отметила, что Украина получила преимущества в результате реформы корпоративного управления, включая создание независимых наблюдательных советов в украинских государственных банках и подчеркнула важность сохранения достигнутого прогресса ", - говорится в сообщении.

В НБУ также заявили, что Украина сейчас переживает кризис значительно легче, чем многие страны мира.

"Украинцы не забирают средства из банков, нет очередей к банкоматам, ни один банк не выведен с рынка. Инфляция не скачет, Украине удалось договориться о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, получить первый транш от Фонда и помощь от Евросоюза. А Национальный банк смог снизить учетную ставку до самого низкого уровня в истории Украины - 6% ", - отметили в НБУ.

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