Наказание заключением: Верховный Суд признал кражу телекоммуникационных кабелей кражей с проникновением

24 июня, 2020, 12:05

Верховный Суд Украины признал кражу кабеля с телекоммуникационного колодца кражей с проникновением в иное помещение или хранилище, что позволит наказывать такие преступления более строго

Об этом сообщает Бизнес Цензор .

Верховный Суд Украины постановил, что кражу кабеля с телекоммуникационного колодца следует квалифицировать по ч. 3 ст. 185 «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему».

Такой вывод сделала Вторая судебная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев и оставив без удовлетворения кассационную жалобу защитника осужденного на приговор местного и определение апелляционного судов.

Директор по корпоративным коммуникациям компании "Укртелеком" Михаил Шуранов подчеркнул, что это решение является очень важным для телеком-индустрии.

По его мнению, квалификация проникновения в колодец кабельной канализации как кражи с проникновением в помещение, позволяет существенно увеличить вероятность существенного наказания за это преступление.

По словам Шуранова, до этого почти 90% краж кабеля квалифицировались по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса, что позволяло ворам избегать содержания под стражей до суда и реального срока в тюрьме.

Преступление по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) согласно Уголовному кодексу Украины наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

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