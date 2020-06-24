Наказание заключением: Верховный Суд признал кражу телекоммуникационных кабелей кражей с проникновением
Об этом сообщает Бизнес Цензор .
Верховный Суд Украины постановил, что кражу кабеля с телекоммуникационного колодца следует квалифицировать по ч. 3 ст. 185 «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему».
Такой вывод сделала Вторая судебная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев и оставив без удовлетворения кассационную жалобу защитника осужденного на приговор местного и определение апелляционного судов.
Директор по корпоративным коммуникациям компании "Укртелеком" Михаил Шуранов подчеркнул, что это решение является очень важным для телеком-индустрии.
По его мнению, квалификация проникновения в колодец кабельной канализации как кражи с проникновением в помещение, позволяет существенно увеличить вероятность существенного наказания за это преступление.
По словам Шуранова, до этого почти 90% краж кабеля квалифицировались по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса, что позволяло ворам избегать содержания под стражей до суда и реального срока в тюрьме.
- Преступление по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) согласно Уголовному кодексу Украины наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.
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