 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНаказание заключением: Верховный Суд признал кражу телекоммуникационных кабелей кражей с проникновением

Наказание заключением: Верховный Суд признал кражу телекоммуникационных кабелей кражей с проникновением


фото: epravda.
Верховный Суд Украины признал кражу кабеля с телекоммуникационного колодца кражей с проникновением в иное помещение или хранилище, что позволит наказывать такие преступления более строго

Об этом сообщает Бизнес Цензор .

Верховный Суд Украины постановил, что кражу кабеля с телекоммуникационного колодца следует квалифицировать по ч. 3 ст. 185 «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему».

Такой вывод сделала Вторая судебная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев и оставив без удовлетворения кассационную жалобу защитника осужденного на приговор местного и определение апелляционного судов.

Директор по корпоративным коммуникациям компании "Укртелеком" Михаил Шуранов подчеркнул, что это решение является очень важным для телеком-индустрии.

По его мнению, квалификация проникновения в колодец кабельной канализации как кражи с проникновением в помещение, позволяет существенно увеличить вероятность существенного наказания за это преступление.

По словам Шуранова, до этого почти 90% краж кабеля квалифицировались по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса, что позволяло ворам избегать содержания под стражей до суда и реального срока в тюрьме.

  • Преступление по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) согласно Уголовному кодексу Украины наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

больше новостей

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать