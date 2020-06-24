На следующей неделе количество инфицированных коронавирусом может достичь 10 млн, - ВОЗ
24 июня, 2020, 19:37
Всемирная организация здравоохранения ожидает в общей сложности достижения 10 млн зараженных коронавирусом на следующей неделе, на данный момент в мире зарегистрировано более 9,2 млн случаев
Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает "РБК-Украина".
"В первый месяц этой вспышки ВОЗ зарегистрировала менее 10 тыс. случаев. В прошлом месяце было зарегистрировано почти 4 млн случаев. Мы ожидаем достижения в общей сложности 10 млн случаев в течение следующей недели", - заявил Гебреисус.
Глава ВОЗ назвал озвученные цифры "трезвым напоминанием" продолжения пандемии и борьбы с распространением инфекции.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие