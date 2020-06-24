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Espreso.tvОбществоНа следующей неделе количество инфицированных коронавирусом может достичь 10 млн, - ВОЗ

На следующей неделе количество инфицированных коронавирусом может достичь 10 млн, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения ожидает в общей сложности достижения 10 млн зараженных коронавирусом на следующей неделе, на данный момент в мире зарегистрировано более 9,2 млн случаев

Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает "РБК-Украина".

"В первый месяц этой вспышки ВОЗ зарегистрировала менее 10 тыс. случаев. В прошлом месяце было зарегистрировано почти 4 млн случаев. Мы ожидаем достижения в общей сложности 10 млн случаев в течение следующей недели", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ назвал озвученные цифры "трезвым напоминанием" продолжения пандемии и борьбы с распространением инфекции.

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