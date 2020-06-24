На сегодня нет вопросов, которые надо выносить на всеукраинский референдум, - Разумков

24 июня, 2020, 13:15

Нет глобальных вопросов, которые могли бы стать предметом всеукраинского референдума

Об этом заявил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "UA: Украинский радио" .

"Я думаю, что сегодня глобальных вопросов, которые нужно было бы выносить на референдум, пока нет", - сказал он.

По мнению спикера, вопрос доступа иностранцев к рынку земли целесообразно ставить на референдуме, когда будут понятны все плюсы и минусы рынка земли.

"Если мы говорим с вами о земле, я думаю, что это точно не первый вопрос, который должен рассматриваться на всеукраинском референдуме, так как он дискуссионный сегодня. У нас будет время до 2024 года посмотреть, как будет работать, если будут найдены какие-то ошибки, их надо будет исправить для того, чтобы, когда мы подойдем к открытому рынку, мы понимали все возможности. И только ближе к тому времени следует проводить референдум по вопросам доступа иностранцев (к продаже земли) ", - отметил Разумков.

Председатель парламента отметил, что ему как голове Верховной Рады на референдуме интересно было бы узнать позицию людей об ответственности народных депутатов за выполнение своих обязанностей.

"Мне была бы интересна позиция граждан, о непосещение работы и о кнопкодавстве, чтобы это каралось потерей мандата", - сказал Разумков.