На Прикарпатье в пиццерии мужчина угрожал продавщице автоматом, его задержали
24 июня, 2020, 18:33
Патрульные, совместно со службой охраны задержали франковца, который угрожал продавщице автоматом
Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
"Сообщение об угрозе физической расправой на улице Галицкой патрульные получили вчера около 19 часов. На место происшествия патрульные выяснили: 43-летний мужчина совершил конфликт с продавщицей пиццерии и начал угрожать автоматом", - говорится в сообщении.
На уговоры патрульных опустить оружие мужчина не реагировал, зато угрожал осуществить выстрел.
Уже через 5 минут его задержали.
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