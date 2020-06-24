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Espreso.tvОбществоНа Прикарпатье в пиццерии мужчина угрожал продавщице автоматом, его задержали

На Прикарпатье в пиццерии мужчина угрожал продавщице автоматом, его задержали

Патрульные, совместно со службой охраны задержали франковца, который угрожал продавщице автоматом

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Сообщение об угрозе физической расправой на улице Галицкой патрульные получили вчера около 19 часов. На место происшествия патрульные выяснили: 43-летний мужчина совершил конфликт с продавщицей пиццерии и начал угрожать автоматом", - говорится в сообщении.

На уговоры патрульных опустить оружие мужчина не реагировал, зато угрожал осуществить выстрел.

Уже через 5 минут его задержали.

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