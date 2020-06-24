На Киевщине усилят карантин, если за три дня показатели заражения COVID-19 не уменьшатся, - ОГА

24 июня, 2020, 15:44

Глава Киевской ОГА Василий Володин заявил, что если в течение трех дней показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 не уменьшится, то в области могут усилить карантинные мероприятия

Об этом он заявил во время брифинга, передает Укринформ.

"В субботу из-за негативных тенденций инцидентности я делал обращение с просьбой соблюдать карантинные мероприятия, чтобы не пришлось снимать послабления. С этого понедельника в стране изменена методика. Теперь признаков будет пять. А именно: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов - более 50%, среднее количество ПЦР-тестирований за последние 7 дней - менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования - более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования - более 10% ", - сказал Володин.

Глава ОГА сообщил показатели в области по состоянию на 24 июня: в отношении загруженности коек - 22,30%, охват тестированием - 41,98, процент обнаружения - 5,88%, динамика - 23,23%.

"Именно этот показатель (динамика - ред.) вызывает беспокойство. Если он не будет падать три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение", - отметил Володин.

По состоянию на 9:00 среды, 24 июня, в Украине зафиксировано 39 014 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1051 - летальные, 17409 человек выздоровели.

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