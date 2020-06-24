На границе с РФ в ОРДЛО увеличился движение через закрытые пункты пропуска, - ОБСЕ

24 июня, 2020, 08:36

Оккупанты осуществляют обеспечение пересечения границы на границе оккупированных территорий с Россией в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк"

Об этом сообщает ОБСЕ со ссылкой на отчет наблюдательной миссии.

ОБСЕ отмечает, что оккупанты блокируют пересечение линии разграничения с подконтрольной территории Украины.

При этом активность на границе с Россией возросла.

Наблюдение ОБСЕ показали, что в пограничных пунктах количество входов и выходов в среднем выросла с 1217 до 1547 в день

Миссия зафиксировала, что блокпосты вооруженных формирований у Горловки, Кременца и Верхньоширокивского и дальше закрыты.