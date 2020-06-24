На границе с РФ в ОРДЛО увеличился движение через закрытые пункты пропуска, - ОБСЕ
24 июня, 2020, 08:36
Оккупанты осуществляют обеспечение пересечения границы на границе оккупированных территорий с Россией в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк"
Об этом сообщает ОБСЕ со ссылкой на отчет наблюдательной миссии.
ОБСЕ отмечает, что оккупанты блокируют пересечение линии разграничения с подконтрольной территории Украины.
При этом активность на границе с Россией возросла.
Наблюдение ОБСЕ показали, что в пограничных пунктах количество входов и выходов в среднем выросла с 1217 до 1547 в день
Миссия зафиксировала, что блокпосты вооруженных формирований у Горловки, Кременца и Верхньоширокивского и дальше закрыты.
- 22 июня на Донбассе через пункт пропуска террористов "прорвались" более сотни человек.
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