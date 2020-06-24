На Чернобыльской АЭС у работника обнаружили коронавирус

24 июня, 2020, 07:46

Во вторник, 23 июня, у работника госспецпредприятия "Чернобыльская АЭС" подтвердили заражение коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба предприятия.

"23.06.2020 среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружено работника с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19. В связи с очередным отпуском больной находился последний раз в ГСП ЧАЭС 09.06.2020", - говорится в сообщении.

Работника отправили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача.

Среди персонала ЧАЭС обнаружили одно контактное лицо с подозрением на коронавирус, которое сейчас также находится на самоизоляции под наблюдением врача.

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