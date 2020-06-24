МИД Украины выразило протест РФ путем проведения "военных парадов" в ОРДЛО и аннексированном Крыму

24 июня, 2020, 22:13

В Министерстве иностранных дел Украины выразили Российской Федерации протест из-за проведения так называемых "военных парадов" подразделений Черноморского флота РФ на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также подразделений российских вооруженных формирований в оккупированных городах Донецк и Луганск

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"Рассматриваем проведение 24 июня 2020 года без согласования с украинской стороной так называемых "парадов" подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных ею территориях Украины в Донецкой и Луганской областях как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права, в т.ч. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН А / Res / 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины" , - говорится в заявлении.

В МИД заявили, эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации и оккупацией ею части суверенной территории Украины.

Украинские дипломаты считают, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых "военных парадов", во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, БТР-80, БМП-1 является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей.

"Расцениваем демонстрацию Российской Федерацией в ходе так называемых "военных парадов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь военной техники как продолжение Россией политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности. Особенно цинично выглядит привлечение российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей ", - заявили в МИД.

Украина требует от России немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины, в том числе вывести все свои вооруженные формирования, военной техники и наемников. В этой связи Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

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