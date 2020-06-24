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Espreso.tvОбществоМВД направит крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от наводнения районы, - Аваков

МВД направит крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от наводнения районы, - Аваков


фото: МВС
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время направит крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от наводнения районы
Об этом он сказал во время мониторинга наиболее пострадавших от наводнения районов Ивано-Франковской области, сообщила пресс-служба МВД.

"Сейчас эвакуированы более 200 человек, остальные отказались от эвакуации и остались на месте, мы обеспечиваем их жизнедеятельность. Отсутствуют газ, электроснабжение, поскольку не выдержали электроопоры, идет замыкание, работают электрики. Два потоки поменяли русла плава, то есть полностью ушли на село" , - сообщил министр внутренних дел.

Аваков добавил, что сегодня важно ликвидировать последствия стихии, речь идет о финансовом и техническом обеспечении.

"В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ, чтобы расчистить русла. Перекинут дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим пищу", - сказал он.

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