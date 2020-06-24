МВД направит крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от наводнения районы, - Аваков

24 июня, 2020, 15:29

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время направит крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от наводнения районы

Об этом он сказал во время мониторинга наиболее пострадавших от наводнения районов Ивано-Франковской области, сообщила пресс-служба МВД.

"Сейчас эвакуированы более 200 человек, остальные отказались от эвакуации и остались на месте, мы обеспечиваем их жизнедеятельность. Отсутствуют газ, электроснабжение, поскольку не выдержали электроопоры, идет замыкание, работают электрики. Два потоки поменяли русла плава, то есть полностью ушли на село" , - сообщил министр внутренних дел.

Аваков добавил, что сегодня важно ликвидировать последствия стихии, речь идет о финансовом и техническом обеспечении.