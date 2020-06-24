МВД направит крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от наводнения районы, - Аваков
24 июня, 2020, 15:29
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время направит крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от наводнения районы
Об этом он сказал во время мониторинга наиболее пострадавших от наводнения районов Ивано-Франковской области, сообщила пресс-служба МВД.
"Сейчас эвакуированы более 200 человек, остальные отказались от эвакуации и остались на месте, мы обеспечиваем их жизнедеятельность. Отсутствуют газ, электроснабжение, поскольку не выдержали электроопоры, идет замыкание, работают электрики. Два потоки поменяли русла плава, то есть полностью ушли на село" , - сообщил министр внутренних дел.
Аваков добавил, что сегодня важно ликвидировать последствия стихии, речь идет о финансовом и техническом обеспечении.
"В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ, чтобы расчистить русла. Перекинут дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим пищу", - сказал он.
- Напомним, в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, поэтому все средства МВД направлены для борьбу со стихией в регионе.
- На Закарпатье в результате непогоды подтопленными оказались более 50 населенных пунктов, для эвакуации людей привлекли более сотни сотрудников полиции и спасательных служб.
- Из-за непогоды в Ивано-Франковской области умерло три человека, подтоплено 4596 жилых домов в 165 населенных пунктах.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетел в Ивано-Франковскую область из-за паводков, чтобы скоординировать работы по преодолению последствий.
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