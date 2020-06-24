Ким Чен Ын решил отложить план военных действий против Южной Кореи

24 июня, 2020, 14:21

Глава КНДР Ким Чен Ын принял решение отложить план осуществления военных действий против Южной Кореи

Об этом он заявил на предыдущем заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва, прошедший в формате видеоконференции, сообщает Yonhap .

В ходе заседания были рассмотрены основные проекты военной политики, доклады и постановления, которые будут выноситься на пятую сессию Центрального военного комитета.

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Кроме того, во время мероприятия были рассмотрены документы, которые отражают "государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны".

В субботу, 13 июня, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ин Чжон предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Сеула силовых методов, если южнокорейские власти не остановит поток пропагандистских листовок, на воздушных шарах забрасываются на северокорейскую территорию перебежчиками из КНДР.

9 июня руководство КНДР заявило, что приняло решение заблокировать линии связи с Южной Кореей, которые работали с 2018 года после встречи лидеров двух стран.

16 июня КНДР взорвала центр связи с Южной Кореей.

Через несколько часов после этого генштаб КНДР распространил заявление , в котором говорится о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.