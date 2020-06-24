Киев и еще 13 регионов не соответствуют требованиям ослабления карантина, - МЗ
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Не соответствуют требованиям смягчения карантина следующие области: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая.
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Переход к следующему снятию карантина возможен при условии соответствия эпидемиологической ситуации в области определенным критериям: загруженность коек в больницах, охват населения тестированием, процент выявления больных и динамика заболеваемости.
Напомним, 23 июня в Украине зарегистрировали 940 новых случаев заражения коронавирусом в сутки
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