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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривна продолжает укрепляться к доллару

Курс валют: гривна продолжает укрепляться к доллару

Национальный банк Украины 24 июня 2020 года установил официальный курс гривны на отметке 26,60 грн / $

Об этом сообщает сайт НБУ.

По состоянию на 23 июня курс составил 26,67 грн.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,12 грн / евро. По состоянию на 23 июня курс составлял 29,89 грн / евро.

На наличном рынке 23 июня по данным финансового портала "Минфин" по состоянию на 9:05 доллар в среднем покупают по 26,64 грн, продают - по 26,70 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,63 до 27,50 грн / $, продажи - в пределах 26,67-26,80 грн / $.

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