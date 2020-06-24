Кернес проводил заседание без маски: в Харькове полиция расследует нарушения карантина в горсовете
24 июня, 2020, 14:35
Полиция приехала в здание Харьковского горсовета из-за нарушения карантина
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В полицию обратился один из депутатов горсовета. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.
"Поступило сообщение о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале", - говорится в сообщении.
Также на видео трансляции заседания видно, что городской голова Харькова Геннадий Кернес ведет заседания сессии без маски.
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