Кернес проводил заседание без маски: в Харькове полиция расследует нарушения карантина в горсовете

24 июня, 2020, 14:35

Полиция приехала в здание Харьковского горсовета из-за нарушения карантина

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию обратился один из депутатов горсовета. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.

"Поступило сообщение о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале", - говорится в сообщении.

Также на видео трансляции заседания видно, что городской голова Харькова Геннадий Кернес ведет заседания сессии без маски.