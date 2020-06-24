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Espreso.tvОбществоКернес проводил заседание без маски: в Харькове полиция расследует нарушения карантина в горсовете

Кернес проводил заседание без маски: в Харькове полиция расследует нарушения карантина в горсовете


фото: youtube.com/user/TriolanLive
Полиция приехала в здание Харьковского горсовета из-за нарушения карантина

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию обратился один из депутатов горсовета. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.

"Поступило сообщение о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале", - говорится в сообщении.

Также на видео трансляции заседания видно, что городской голова Харькова Геннадий Кернес ведет заседания сессии без маски.

 

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