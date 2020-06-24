IKEA продает мебель из незаконно вырубленного украинского леса, - расследование

24 июня, 2020, 11:03

Стулья Terje, которые продаются в сети магазинов ИКЕА, производят с незаконно вырубленного украинского бука

Об этом говорится в расследовании экологического проекта Earthsight.

Украинский бук используется в производстве складных стульев Terje. На украинских торговых сайтах один такой стул стоит примерно 600 гривен.

По заключению Earthsight, незаконная заготовка древесины происходит благодаря коррупции.

"Во время правления известного своей коррумпированностью президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, на оффшорные счета его коррумпированных друзей от иностранных компаний поступали миллионы долларов - как взятки за доступ к лесоматериалов. Исследование Earthsight показывают, что, с высокой вероятностью, древесина, за которую были уплачены такие взятки, впоследствии попала в IKEA и превратилась в ее товары ", - отмечает Earthsight.

По данным организации, в системе маркировки древесины, должен гарантировать законность ее происхождения, является коррупция

Представители Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council), на который возлагается IKEA, имели отношения с руководством украинских лесных хозяйств, что привело к закупке бука.

Отмечается, что Лесной попечительский совет маркирует незаконную древесину везде, где есть коррупционные возможности, чем подрывает усилия по сохранению лесов.

"ИКЕА - это крупнейший потребитель древесины и крупнейшая компания розничной торговли деревянной мебелью в мире. В 2019 ее потребление составило 21 млн кубических метров древесины - дерева, изложенные в линию, могли бы семь раз обернуть земной шар. Earthsight подсчитала, что ИКЕА каждую секунду потребляет одно дерево, и каждый год вырубает на два миллиона деревьев больше, чем годом ранее ", - отмечает Earthsight.