Глава Львовской ОГА раскритиковал ослабление карантина во Львове

24 июня, 2020, 22:14

Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий заявил, что из-за вспышки коронавируса во Львове не могут ослабить карантин во всем регионе

Об этом Козицкий написал в Facebook

"Глава города ( Андрей Садовый - ред.) объяснил такие послабления, как вынужденный шаг для сохранения малого и среднего бизнеса. Решение не соответствует постановлению Кабмина №392 и решению областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Кто возьмет ответственность на себя после того, как количество заболеваний резко пойдет вверх после карантинных послаблений во Львове? ", - сказал Козицкий.

Он заявил, что "именно показатели заболеваемости Львова держат в заложниках всю область" и облсовет не может ослабить карантин.

За последние 5 дней, говорит Козицкий, в области зафиксировали 613 новых случаев заболевания COVID-19, из них 335 - во Львове.

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