Глава Львовской ОГА раскритиковал ослабление карантина во Львове
Об этом Козицкий написал в Facebook
"Глава города ( Андрей Садовый - ред.) объяснил такие послабления, как вынужденный шаг для сохранения малого и среднего бизнеса. Решение не соответствует постановлению Кабмина №392 и решению областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Кто возьмет ответственность на себя после того, как количество заболеваний резко пойдет вверх после карантинных послаблений во Львове? ", - сказал Козицкий.
Он заявил, что "именно показатели заболеваемости Львова держат в заложниках всю область" и облсовет не может ослабить карантин.
За последние 5 дней, говорит Козицкий, в области зафиксировали 613 новых случаев заболевания COVID-19, из них 335 - во Львове.
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- Напомним, что 24 июня Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов.
- В то же время по данным Минздрава, по состоянию на 24 июня Львовщина зачислена в регионы с широким распространением коронавируса.
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