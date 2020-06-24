Этапированный из оккупированного Крыма блогер Мемедеминов находится в колонии в Ростовской области, - адвокат
Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи, передает проект "Крим.Реалии" .
Мемедеминова доставили в колонию-поселение №8 в поселке Садковськеи. После этапирования Мемедеминов находится на карантине почти три недели.
"Нариман до сих пор находится на карантине. По состоянию на сегодня (23 июня - ред.) - это уже 20 дней. Вероятно, его сегодня же выпустят из карантина. В колонии его поставили на профилактический учет, однако объяснили, что это было сделано автоматически, поэтому что Нариман был на профучете еще когда находился в СИЗО Симферополя. Хотели взять образцы ДНК, но он отказался. Передавал всем огромный привет. в целом отношение со стороны администрации колонии к нему нормальное ", - рассказала Гемеджи.
В октябре 2019 года российский оккупационный "суд" приговорил Мемедеминова до 2,5 лет заключения в колонии-поселении по обвинению в "публичных призывах к террористической деятельности". Защита Мемедеминова заявил о намерении судиться в Европейский суд по правам человека.
Украинские правозащитные и медийные организации призвали международные организации и правительства стран Евросоюза, США, Канады и Японии требовать от РФ освобождения Мемедеминова.
Военный апелляционный суд Власиха Московской области 14 мая оставил в силе приговор Мемедеминову.
МИД Украины выразил протест в связи с решением российского апелляционного суда.
- Ранее сообщалось, что Мемедеминова этапировали из Крыма в РФ .
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