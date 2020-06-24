Экс-игрок "Днепра" близок к трансферу в "Зенит"

24 июня, 2020, 13:13

Российский "Зенит" заинтересован в трансфере бывшего полузащитника "Днепра" Жулиано

Об этом сообщает французский журналист Ману в twitter.

Бразильский полузащитник хочет разорвать контракт с клубом Ан Наср, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии по футболу. В услугах Жулиано заинтересованы две его бывшие команды - "Зенит" и турецкий "Фенербахче".

30-летний Жулиано в период с 2011-го по 2014-й год выступал за "Днепр", за который провел 86 матчей и забил 11 голов.