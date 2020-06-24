Депутаты фракции "ЕС" выступают в Раде больше всех, а нардепы "Слуги народа" - меньше, - Комитет избирателей
24 июня, 2020, 12:09
Среди фракций Верховной Рады чаще всего выступают народные депутаты "Европейской Солидарности" - в среднем за 9 месяцев работы один депутат выступил 48 раз
Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.
На втором месте по количеству выступлений - депутаты "Батькивщины" (47 выступлений). Чаще всего от политической силы выступает Вадим Ивченко.
У депутатов ОПЗЖ в среднем 39 выступлений. Основной спикер - Нестор Шуфрич.
У депутатов "Голоса" в среднем 38 выступлений, от них слово чаще всего берет Ярослав Железняк.
Меньше всего в Раде выступают депутаты монобильшости. В среднем один депутат "Слуги народа" за 9 месяцев работы выступил только 10 раз. Лидер по количеству выступлений - Николай Сольский.
Эксперты КИУ составили рейтинг депутатов с наибольшим количеством выступлений (учитывали выступления с места и с парламентской трибуны):
- Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) - 328 выступлений за 9 месяцев работы;
- Николай Сольский ( "Слуга народа") - 295;
- Данил Гетманцев ( "Слуга народа") - 204;
- Тарас Батенко (группа "За будущее") - 190;
- Александр Колтунович (ОПЗЖ) - 186;
- Нина Южанина (ЕС) - 181;
- Алексей Гончаренко (ЕС) - 170
- Ирина Геращенко (ЕС) - 166;
- Вадим Ивченко ( "Батькивщина") - 151;
- Наталья Королевская (ОПЗЖ) - 151.
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