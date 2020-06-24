Депутаты фракции "ЕС" выступают в Раде больше всех, а нардепы "Слуги народа" - меньше, - Комитет избирателей

24 июня, 2020, 12:09

Среди фракций Верховной Рады чаще всего выступают народные депутаты "Европейской Солидарности" - в среднем за 9 месяцев работы один депутат выступил 48 раз

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

На втором месте по количеству выступлений - депутаты "Батькивщины" (47 выступлений). Чаще всего от политической силы выступает Вадим Ивченко.

У депутатов ОПЗЖ в среднем 39 выступлений. Основной спикер - Нестор Шуфрич.

У депутатов "Голоса" в среднем 38 выступлений, от них слово чаще всего берет Ярослав Железняк.

Меньше всего в Раде выступают депутаты монобильшости. В среднем один депутат "Слуги народа" за 9 месяцев работы выступил только 10 раз. Лидер по количеству выступлений - Николай Сольский.

Эксперты КИУ составили рейтинг депутатов с наибольшим количеством выступлений (учитывали выступления с места и с парламентской трибуны):