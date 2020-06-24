Бывшая жена обвинила экс-игрока "Динамо" в домашнем насилии

24 июня, 2020, 18:44

Бывшая жена обвинила экс-игрока "Динамо" Дуду в домашнем насилии

Об этом сообщает Gazeta Esportiva.

Дуду посетил полицейский участок из-за обвинений со стороны бывшей жены Маллен Охани.

"Я узнал утром, что она обвиняет меня. Я позвонил адвокату, и мы пришли в полицейский участок. Я представил свою версию произошедшего, меня выслушали. Также я представлю фото, которые подтвердят, что я ничего не делал, и прояснят ситуацию. Агрессии не было. Фото покажут, что на самом деле случилось ", - рассказал Дуду.

Футболист в разводе, его отношения с Маллен Оханной продолжались 11 лет, у них двое детей. Это не первый случай, когда хавбек попадает в скандалы из-за обвинений в домашнем насилии.

28-летний Дуду выступал за "Динамо" в 2011-2015 годах, сейчас играет за бразильский "Палмейрас". Ориентировочная трансферная стоимость составляет 12 млн евро.