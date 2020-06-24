Более 100 детей не смогут сдать ВНО в основную сессию из-за наводнения, - Шмыгаль

24 июня, 2020, 19:23

Абитуриентам, которые в результате наводнения в отдельных регионах Украины не смогут принять участие во внешнем независимом оценивании, предоставят такую возможность отдельного экзамена

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге 24 июня относительно чрезвычайной ситуации в Западной Украине, сообщает Укринформ.

"Есть отдельная ситуация, более 100 детей заблокированы и, скорее всего, не смогут сдать ВНО. Этот вопрос будет решен по всем областям, если такая ситуация будет еще где-то ... дети смогут отдельно сдать ВНО, мы определим время и процедуру, родителям и детям не нужно волноваться по этому поводу ", - сообщил Шмыгаль.

Премьер отметил, что приоритет в ситуации с наводнениями - сохранение жизни и здоровья людей, эвакуация больных и тех, кто в ней нуждаются, размещенные у родственников или в других учреждениях тех, кто потерял жилье.

"Приоритет номер два - расчистка своеобразных дамб, образовавшихся из-за грязи и древесины, которая застряла у мостов, мосты пока под угрозой ... поэтому дана команда и переброшены дополнительные подразделения с соответствующей техникой, чтобы начать расчистку русел рек и ручьев", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что общее количество личного состава Национальной полиции, Нацгвардии и ГСЧС, которая сегодня работает в Ивано-Франковской области - более полутора тысяч человек.

Напомним, участники внешнего независимого оценивания, проживающие в Закарпатье, Ивано-Франковской, Львовской и в Черновицкой области, которые страдают от наводнения, могут принять участие в дополнительной сессии ВНО.

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