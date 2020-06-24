Авиасообщение между Украиной и Турцией могут восстановить с 1 июля - ОПУ

24 июня, 2020, 20:08

Сейчас 1 июля рассматривается как дата возобновления авиасообщения между Украиной и Турцией, что даст толчок для постепенного восстановления туристической отрасли

Об этом президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что лидеры государств рассматривают 1 июля как дату возобновления авиасообщения между Украиной и Турцией.

"Знаю, что некоторые авиакомпании хотят восстановить свои рейсы - это даст толчок для постепенного восстановления туристической отрасли", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Эрдоган отметил, что Турция сделает все, чтобы украинские туристы чувствовали себя комфортно и безопасно.

Напомним, ранее турецкий посол заявил, что Турция готова принимать туристов из Украины с 1 июля , при этом украинцам не надо делать тесты на коронавирус и проходить самоизоляцию.

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