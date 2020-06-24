Абитуриенты из пострадавших от наводнения областей могут сдавать ВНО во время дополнительной сессии, - Центр оценивания образования

24 июня, 2020, 16:11

Участники внешнего независимого оценивания, проживающие в Закарпатье, Ивано-Франковской, Львовской и в Черновицкой области, которые страдают от наводнения, могут принять участие в дополнительной сессии ВНО

Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

"Уважаемые участники внешнего независимого оценивания, проживающие в населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей, страдающих от наводнения, мы обеспокоены разрушительными последствиями стихии. Очевидно, что в сложившейся ситуации, Вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если Вы сомневаетесь, что сможете доехать до пунктов тестирования, просим за Вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайтах этих центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, которую должен представить абитуриент.

Напомним, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, поэтому все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.

На Закарпатье в результате непогоды подтопленными оказались более 50 населенных пунктов , для эвакуации людей привлекли более сотни сотрудников полиции и спасательных служб.

Из-за непогоды в Ивано-Франковской области умерло три человека, подтоплено 4596 жилых домов в 165 населенных пунктах.

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