Абитуриенты из пострадавших от наводнения областей могут сдавать ВНО во время дополнительной сессии, - Центр оценивания образования
Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
"Уважаемые участники внешнего независимого оценивания, проживающие в населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей, страдающих от наводнения, мы обеспокоены разрушительными последствиями стихии. Очевидно, что в сложившейся ситуации, Вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если Вы сомневаетесь, что сможете доехать до пунктов тестирования, просим за Вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сайтах этих центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, которую должен представить абитуриент.
- Напомним, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.
- Напомним, в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, поэтому все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
- На Закарпатье в результате непогоды подтопленными оказались более 50 населенных пунктов , для эвакуации людей привлекли более сотни сотрудников полиции и спасательных служб.
- Из-за непогоды в Ивано-Франковской области умерло три человека, подтоплено 4596 жилых домов в 165 населенных пунктах.
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