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Espreso.tvОбществоАбитуриенты из пострадавших от наводнения областей могут сдавать ВНО во время дополнительной сессии, - Центр оценивания образования

Абитуриенты из пострадавших от наводнения областей могут сдавать ВНО во время дополнительной сессии, - Центр оценивания образования


фото: slovoidilo
Участники внешнего независимого оценивания, проживающие в Закарпатье, Ивано-Франковской, Львовской и в Черновицкой области, которые страдают от наводнения, могут принять участие в дополнительной сессии ВНО

Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

"Уважаемые участники внешнего независимого оценивания, проживающие в населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей, страдающих от наводнения, мы обеспокоены разрушительными последствиями стихии. Очевидно, что в сложившейся ситуации, Вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если Вы сомневаетесь, что сможете доехать до пунктов тестирования, просим за Вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайтах этих центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, которую должен представить абитуриент.

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