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Espreso.tvСпортЗвезда "Барселоны" пожаловался на уровень испанских врачей

Звезда "Барселоны" пожаловался на уровень испанских врачей


фото: Getty Images
Полузащитник испанской "Барселоны" Фрэнки де Йонг считает, что клубные врачи поставили ему неверный диагноз

Об этом сообщает Radio Catalunya.

Нидерландский полузащитник просит у руководства "Барсы" разрешения отправиться на лечение на родину. Ранее испанские врачи сообщили о травме камбаловидной мышцы, из-за чего 23-летний футболист пропустит несколько недель.

В текущем сезоне Фрэнки де Йонг провел 38 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость хавбека составляет 72 млн евро.

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