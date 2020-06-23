Звезда "Барселоны" пожаловался на уровень испанских врачей

23 июня, 2020, 15:15

Полузащитник испанской "Барселоны" Фрэнки де Йонг считает, что клубные врачи поставили ему неверный диагноз

Об этом сообщает Radio Catalunya.

Нидерландский полузащитник просит у руководства "Барсы" разрешения отправиться на лечение на родину. Ранее испанские врачи сообщили о травме камбаловидной мышцы, из-за чего 23-летний футболист пропустит несколько недель.

В текущем сезоне Фрэнки де Йонг провел 38 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость хавбека составляет 72 млн евро.

18 июня у бывшего тренера испанского футбольного клуба "Барселона" Хуана Карлоса Унсу диагностировали неизлечимую болезнь - боковой амфиотрофический синдром.