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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил посла в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии по совместительству

Зеленский уволил посла в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии по совместительству


фото: president.gov.ua
22 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Дмитрия Сенико

Об этом говорится в тексте указа Владимира Зеленского № 244/2020 на сайте президента.

"Уволить Сенико Дмитрия Юрьевича из должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сингапур, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Брунее Даруссаламе и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Новой Зеландии по совместительству", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 13:00 23 июня, указ об увольнении Сенико - первый на сайте президента. Следовательно, отсутствуют указы о назначении кого-либо на вакантные должности в дипкорпусе Украины.

Напомним, 11 июня Президент Владимир Зеленский уволил из должности посла во Франции Олега Шамшура и назначил на его место Вадима Омельченко.

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