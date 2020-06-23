Зеленский подписал закон о национальной инвентаризации лесов
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Закон предполагает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное.
Документ вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования.
Согласно закону, сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, вносятся в государственный земельный кадастр.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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