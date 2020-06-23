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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о национальной инвентаризации лесов

Зеленский подписал закон о национальной инвентаризации лесов


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон предполагает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное.

Документ вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования.

Согласно закону, сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, вносятся в государственный земельный кадастр.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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