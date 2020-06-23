Зеленский не пришел на судебное заседание по делу о защите чести и достоинства, - мэр Черкасс
23 июня, 2020, 19:18
Президент Украины Владимир Зеленский не пришел на судебное заседание по делу о защите чести и достоинства, следующее заседание запланировано на 18 августа
Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.
"На судебное заседание по защите чести и достоинства, назначенное на сегодня в Печерском районном суде города Киева, президент не явился. По официальной версии, судья не смог должным образом сообщить президенту о моем иске", - написал Бондаренко.
Бондаренко отметил, что следующее заседание состоится 18 августа.
- Напомним, 2 мая в Черкассах городская власть сняла карантин, в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
- На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызвали на допрос. Городские ячейки оппозиционный партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом". Мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому: "Черкассы будут сопротивляться".
- 7 мая Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе.
- 20 мая на пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко из-за ситуации с карантином. Впоследствии, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал ответ президенту Владимиру Зеленскому по поводу 19 уголовных производств против него.
- Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что сейчас готовит в суд иск на президента Украины Владимира Зеленского за его заявления и будет требовать опровергнуть слова, он бандит.
- 27 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства.
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