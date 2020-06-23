Зеленский не пришел на судебное заседание по делу о защите чести и достоинства, - мэр Черкасс

23 июня, 2020, 19:18

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"На судебное заседание по защите чести и достоинства, назначенное на сегодня в Печерском районном суде города Киева, президент не явился. По официальной версии, судья не смог должным образом сообщить президенту о моем иске", - написал Бондаренко.

Бондаренко отметил, что следующее заседание состоится 18 августа.

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