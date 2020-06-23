 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа участие в украинских войсках: российский суд изменил приговор жителю Крыма

За участие в украинских войсках: российский суд изменил приговор жителю Крыма

Суд в российском Краснодаре изменил обвинительный приговор жителю Кировского района Крыма Диляверу Гафарову, сократив срок заключения на два месяца

Об этом сообщает Крымская солидарность.

Его обвинили в участии в "деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Украины".

По словам Диляры Гафаровой, мужзвонил ей из колонии, чтобы сообщить результат судебного заседания.

28 августа 2019 года подконтрольный России Кировский районный суд Крыма вынес приговор Диляверу Гафарову. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. При этом прокурор просил 12 лет лишения свободы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать