За участие в украинских войсках: российский суд изменил приговор жителю Крыма

23 июня, 2020, 22:00

Суд в российском Краснодаре изменил обвинительный приговор жителю Кировского района Крыма Диляверу Гафарову, сократив срок заключения на два месяца

Об этом сообщает Крымская солидарность.

Его обвинили в участии в "деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Украины".

По словам Диляры Гафаровой, мужзвонил ей из колонии, чтобы сообщить результат судебного заседания.

28 августа 2019 года подконтрольный России Кировский районный суд Крыма вынес приговор Диляверу Гафарову. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. При этом прокурор просил 12 лет лишения свободы.