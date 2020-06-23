Из Харьковского диспансера, который начал принимать больных COVID-19, увольняется персонал
Об этом сообщила директор медучреждения Ирина Пирогова, пишет Интерфакс-Украина.
"Нам нужно еще хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не валились с ног", - заявила она.
По ее словам, после того, как стало известно, что диспансер планируют открыть для лечения пациентов с коронавирусом, часть персонала решила уволиться.
"К сожалению, отказались очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, около 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка... Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодня человек 15-16 ", - сказала Пирогова.
Она сообщила, что за сутки в диспансер поступило 12 больных с COVID-19. Пирогова также отметила, что проблема кадров в диспансере сейчас стоит очень остро.
"Мы обзваниваем. Есть предложение интернов на работу медсестрами, есть предложение, будет выпуск медицинских сестер медучилища, тоже направлять их на работу, понятно, что по согласованию. С врачами пока проблема очень сложная", - сказала она.
- В Харькове 22 июня около сотни людей выступили против лечения в диспансере радиационной защиты пациентов с COVID-19.
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