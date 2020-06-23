Из Харьковского диспансера, который начал принимать больных COVID-19, увольняется персонал

23 июня, 2020, 15:58

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты, который начал принимать на лечение больных с COVID-19, не хватает медиков

Об этом сообщила директор медучреждения Ирина Пирогова, пишет Интерфакс-Украина.

"Нам нужно еще хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не валились с ног", - заявила она.

По ее словам, после того, как стало известно, что диспансер планируют открыть для лечения пациентов с коронавирусом, часть персонала решила уволиться.

"К сожалению, отказались очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, около 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка... Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодня человек 15-16 ", - сказала Пирогова.

Она сообщила, что за сутки в диспансер поступило 12 больных с COVID-19. Пирогова также отметила, что проблема кадров в диспансере сейчас стоит очень остро.

"Мы обзваниваем. Есть предложение интернов на работу медсестрами, есть предложение, будет выпуск медицинских сестер медучилища, тоже направлять их на работу, понятно, что по согласованию. С врачами пока проблема очень сложная", - сказала она.