 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз Харьковского диспансера, который начал принимать больных COVID-19, увольняется персонал

Из Харьковского диспансера, который начал принимать больных COVID-19, увольняется персонал


фото: ua.korrespondent
В Харьковском областном диспансере радиационной защиты, который начал принимать на лечение больных с COVID-19, не хватает медиков

Об этом сообщила директор медучреждения Ирина Пирогова, пишет Интерфакс-Украина.

"Нам нужно еще хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не валились с ног", - заявила она.

По ее словам, после того, как стало известно, что диспансер планируют открыть для лечения пациентов с коронавирусом, часть персонала решила уволиться.

"К сожалению, отказались очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, около 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка... Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодня человек 15-16 ", - сказала Пирогова.

Она сообщила, что за сутки в диспансер поступило 12 больных с COVID-19. Пирогова также отметила, что проблема кадров в диспансере сейчас стоит очень остро.

"Мы обзваниваем. Есть предложение интернов на работу медсестрами, есть предложение, будет выпуск медицинских сестер медучилища, тоже направлять их на работу, понятно, что по согласованию. С врачами пока проблема очень сложная", - сказала она.

  • В Харькове 22 июня около сотни людей выступили против лечения в диспансере радиационной защиты пациентов с COVID-19.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать